«Краснодар» не получал новых предложений «Вест Хэма» по Смолову

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Москва, 30 марта. Английский «Вест Хэм» не делал новых предложений по трансферу нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

По информации Федерального агентства новостей, зимой лондонский клуб действительно интересовался форвардом, однако в определенный момент свернул переговоры. Отмечается, что «Краснодар» готов рассмотреть предложение по Смолову, однако не станет отдавать игрока в аренду с правом выкупа, что «Вест Хэм» и предлагал сделать зимой.

Сообщается также, что сумма трансфера может составить порядка 16 миллионов евро.

Напомним, Смолов пришел в «Краснодар» из московского «Динамо» на правах свободного агента летом 2015 года. С тех пор 28-летний футболист провел 93 матча, забил 61 гол и отдал 16 голевых передач во всех турнирах. Стоимость Смолова оценивается авторитетным порталом transfermarkt.de в 15 миллионов евро.

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