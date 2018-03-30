Путин поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта

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Москва, 30 марта. Российский лидер Владимир Путин поздравил действующего египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на президентских выборах.

Об этом говорится в телеграмме главы государства, текст которого в пятницу опубликовала пресс-служба Кремля. Согласно документу, Путин выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с Египтом во всех сферах. Путин также уточнил, что итоги голосования подтвердили «значительный авторитет» ас-Сиси среди соотечественников. Путин также считает, что это свидетельствует о «широкой поддержке» проводимого египетским руководством курса на решение актуальных социально- экономических задач и укрепление стабильности в стране.

Путин подчеркнул, что в РФ ценят «отношения стратегического партнерства с Египтом».

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