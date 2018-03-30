Около 60 тонн солярки вылилось из вагона грузового поезда под Кемерово

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Кемерово, 30 марта. В Топкинском районе Кемеровской области произошло ЧП: на 79-м разъезде Шишинского сельского поселения из вагона грузового поезда вылилось около 60 тонн солярки. При этом об инциденте стало известно только сейчас, хотя он произошел еще 10 марта.

По словам одного из местных жителей, случившееся — настоящая экологическая катастрофа. Мужчина отметил, что сперва на место прибыли сотрудники полиции, которые отказались возбуждать уголовное дело. Привлечь внимание к случившемуся не помогли и действия жителей Топкинского района.

«Жители выложили фото в соцсети, но все потом кто-то удалил. Я уже позвонил в департамент, в другие организации. Этот вопрос нельзя оставлять просто так», — возмутился мужчина.

Пока не известно, каким образом произошла утечка. По предварительным данным, у цистерны было открыто одно из технологических отверстий.

В свою очередь, в пресс-службе Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги опровергли информацию об аварии, но источник в РЖД подтвердил в интервью журналистам, что в составе была целая цистерна солярки объемом 60 тонн и все ее содержимое вылилось на землю. В пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России также подтвердили факт аварии. В ведомстве утверждают, что «последствия аварии быстро устранили специалисты», передает издание VSE42.RU.

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