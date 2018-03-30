«Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 марта. Проживающие в Петербурге граждане США, став свидетелями выселения американских дипломатов из здания генконсульства на Фурштатской улице, признались, что очень любят Россию и переживают, что будет дальше.

С таким вопросом американцы обратились к корреспонденту ФАН, находящемуся на месте событий. В краткой беседе они рассказали, что в Петербурге живут вот уже год. «Нам очень жаль, мы любим Россию, русские хорошо относятся к нам, очень грустно, что консульство закрывается», — посетовал один из собеседников агентства.

Напомним, сегодня сотрудники генконсульства США в Петербурге покидают дипмиссию по решению МИД РФ. Кроме того, из России вышлют 60 американских дипломатов. Эти меры были приняты Москвой в ответ на антироссийские действия Вашингтона с связи с так называемым «делом Скрипаля».

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