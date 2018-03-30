«Категорически не верю»: Медведчук о возвращении Януковича на Украину
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Киев, 30 марта. Украинский политический деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович не вернется в страну.
Такое заявление сделал Виктор Медведчук в интервью украинскому бюро Би-Би-Си. Запись была опубликована в пятницу.
«Категорически не верю (в возвращение Януковича). Это невозможно ни практически, ни теоретически», — цитирует РИА Новости Виктора Медведчука.
Ранее экс-президент страны Виктор Янукович сообщил, что вернется на Украину, когда у него появится такая возможность.
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