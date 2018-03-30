«Категорически не верю»: Медведчук о возвращении Януковича на Украину

В закладки

Киев, 30 марта. Украинский политический деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович не вернется в страну.

Такое заявление сделал Виктор Медведчук в интервью украинскому бюро Би-Би-Си. Запись была опубликована в пятницу.

«Категорически не верю (в возвращение Януковича). Это невозможно ни практически, ни теоретически», — цитирует РИА Новости Виктора Медведчука.

Ранее экс-президент страны Виктор Янукович сообщил, что вернется на Украину, когда у него появится такая возможность.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.