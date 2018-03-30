Песков ответил на вопрос об обращении адвоката украинца Сущенко

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Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией, получали ли в Кремле обращение адвоката Марка Фейгина к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о возможном обмене обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко.

Об этом сообщает корреспондент ФАН. Как отметил Песков, он не располагает данными по процессу, а также обращению защиты Сущенко. Пресс-секретарь уточнил, что ему потребуется некоторое время, что вопрос уточнить.

«Мне неизвестно о том, что такие предложения поступали», — добавил он.

При этом он добавил, что «есть специальная группа», которая занимается обменом. Напомним, Сущенко был задержан 3 октября 2016 года. По данным спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

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