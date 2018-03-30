Сирия: в Восточную Гуту доставлено 445 тонн гумпомощи по линии ООН

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Москва, 30 марта. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что с начала действия гуманитарных пауз три гуманитарных конвоя ООН доставили на территорию Восточной Гуты 445 тонн продуктов питания и медикаментов.

«С момента объявления гуманитарных пауз на территорию анклава обеспечено прохождение трех гуманитарных конвоев ООН, которые доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости», — отметил генерал-полковник.

Ранее стало известно, что почти две тысячи боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» и более трех тысяч членов их семей покинули Харасту-эль-Басаль, входящую в сирийскую Восточную Гуту, с 22 по 23 марта. Кроме того, Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии принял решение о продлении гуманитарных пауз для вывода оставшейся части боевиков «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб»,

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