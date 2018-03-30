Командующий Северным флотом приказал усилить контроль в Баренцевом море

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Москва, 30 марта. Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов распорядился усилить контроль за действием сил флота и обстановкой в Баренцевом море, сообщил глава пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

В данный момент в регионе проходят учения сил флота при участии более десяти тысяч надводных кораблей и подводных лодок, которые выполняют боевые задачи в полигонах Северного флота в Баренцевом море.

«Принимая доклад оперативной службы Северного флота о выполнении суточного плана боевой подготовки, командующий флотом адмирал Николай Евменов приказал региональному центру управления обороной СФ усилить контроль за действием сил и обстановкой в Баренцевом море», — пояснил Евменов.

Сейчас в море находятся ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков», «Северокоморск», многоцелевые и стратегические подводные лодки, группы Кольской флотилии.

Все корабли отрабатывают комплекс военных учений, связанных с усовершенствованием военно-морской подготовки экипажей, отработки тактики применения сил по предназначению, а также проверкой модернизированных систем вооружения.

Несколько задач выполняется при участии самолетов и вертолетов противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота.

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