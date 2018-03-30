30 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»

СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни» Следственный комитет в пятницу предъявит обвинение генеральному директору компании-собственника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни 64 человек. Таким образом, Богданова, возглавляющая Кемеровский кондитерский комбинат, станет шестым фигурантом уголовного дела. Также сообщается, что Следственный комитет России ходатайствует об аресте начальника инспекции стройнадзора Танзилии Комковой. Правоохранители обвиняют ее в злоупотреблении должностными полномочиями.

Минобороны РФ продлит гуманитарные паузы в Сирии Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии принял решение о пролонгации гуманитарных пауз для вывода оставшейся части вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб», сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что с 24 марта 2018 года продолжается вывод боевиков этой организации из населенного пункта Арбил, расположенного в Восточной Гуте. Соответствующее решение было принято на основе достигнутых ранее договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.

Власти Канады отказались вводить безвизовый режим для Украины Власти Канады не намерены вводить безвизовый режим для Украины: в Оттаве заявили, что в настоящее время страна не соответствует нужным для этого требованиям. Как отметили в канадском правительстве, в число таких требований входят социально-экономические условия, миграционные тренды, соблюдение прав человека и безопасность, передают украинские СМИ. Напомним, ранее Киев призвал Оттаву пересмотреть визовую политику в отношении стран Восточной Европы, которые не входят в Евросоюз.