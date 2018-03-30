Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
30 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»
Новости Сирии
Путин и Эрдоган обсудят Сирию в Анкаре 3-4 апреля
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    30 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»

    СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни». Власти Канады отказались вводить безвизовый режим для Украины. Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца.
    13:43 30 Марта 2018
    646

    СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»

    30 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»

    Следственный комитет в пятницу предъявит обвинение генеральному директору компании-собственника кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, где в воскресенье произошел пожар, унесший жизни 64 человек. Таким образом, Богданова, возглавляющая Кемеровский кондитерский комбинат, станет шестым фигурантом уголовного дела. Также сообщается, что Следственный комитет России ходатайствует об аресте начальника инспекции стройнадзора Танзилии Комковой. Правоохранители обвиняют ее в злоупотреблении должностными полномочиями.

    Минобороны РФ продлит гуманитарные паузы в Сирии

    30 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»

    Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии принял решение о пролонгации гуманитарных пауз для вывода оставшейся части вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб», сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что с 24 марта 2018 года продолжается вывод боевиков этой организации из населенного пункта Арбил, расположенного в Восточной Гуте. Соответствующее решение было принято на основе достигнутых ранее договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.

    Власти Канады отказались вводить безвизовый режим для Украины

    30 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»

    Власти Канады не намерены вводить безвизовый режим для Украины: в Оттаве заявили, что в настоящее время страна не соответствует нужным для этого требованиям. Как отметили в канадском правительстве, в число таких требований входят социально-экономические условия, миграционные тренды, соблюдение прав человека и безопасность, передают украинские СМИ. Напомним, ранее Киев призвал Оттаву пересмотреть визовую политику в отношении стран Восточной Европы, которые не входят в Евросоюз.

    Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

    30 марта | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | СК предъявит обвинение собственнику «Зимней вишни»

    Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца, кроме того, американская сторона рискует лишиться еще двух особняков в центре города. Однако в США привыкли оплачивать все коммунальные услуги, аренду и ремонт поквартально, и сотрудники консульства уже перечислили средства за помещения до июля 2018 года. Поэтому американцам, скорее всего, дадут три месяца на то, чтобы полностью закрыть все дела. Затем они будут обязаны по акту передать здания владельцу.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Яндекс.Новостях
    Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

    Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

    12:34   31 Марта 2018
    224
    Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

    Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

    10:09   31 Марта 2018
    1111
    СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

    СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

    8:16   31 Марта 2018
    891
    Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

    Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

    21:48   30 Марта 2018
    1196