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Террористические бандгруппы, продолжающие сопротивление в Восточной Гуте, вновь провели массированные обстрелы жилых кварталов Дамаска, убив большое количество мирных жителей. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил раненых гражданских лиц в местной больнице и принял участие в церемонии прощания с убитыми.

Трагедия произошла в юго-восточном районе столицы Джарамана, который подвергся ударам из ракетных установок и гранатометов. В результате погибли 44 мирных жителя, десятки человек получили ранения. Под обстрелом оказался один из крупнейших местных рынков, где всегда бывает много людей. Также были частично разрушены близлежащие жилые дома и уничтожены несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Местные жители рассказали нашему корреспонденту, что удары боевиков были также нацелены на соседнюю узкую улицу, где находится большое количество магазинов и ресторанов, известных своими низкими ценами. Они выразили мнение, что исламистские группировки отчаялись в связи с утратой анклава в Восточной Гуте, и единственным способом показать свою силу для них осталось убийство гражданских лиц.

Спецкорреспондент ФАН посетил больницу, в которую были госпитализированы пострадавшие в ходе обстрела жители. Как рассказали нашему репортеру медсотрудники, жизням большинству из раненых на данный момент уже ничего не угрожает, однако есть несколько человек, которые получили серьезные увечья и сейчас находятся в крайне тяжелом положении, потому данные о числе погибших, к сожалению, могут быть неокончательными.

В Джарамане уже прошла церемония прощания с погибшими, которую наш корреспондент запечатлел на видео. Многие из участников процессии вышли на улицы с государственным сирийским флагом и выкрикивали лозунги, призывающие террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других формирований, не прекращающих сопротивление, сдаться силам Сирийской арабской армии (САА) и прекратить убийства гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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