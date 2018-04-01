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Новости Сирии
Сирия: корреспондент ФАН посетил обстрелянный боевиками район Дамаска, где были убиты 44 жителя
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    Сирия: корреспондент ФАН посетил обстрелянный боевиками район Дамаска, где были убиты 44 жителя

    12:00  1 Апреля 2018
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    Окраины Дамаска вновь оказались под обстрелом боевиков

    Террористические бандгруппы, продолжающие сопротивление в Восточной Гуте, вновь провели массированные обстрелы жилых кварталов Дамаска, убив большое количество мирных жителей. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил раненых гражданских лиц в местной больнице и принял участие в церемонии прощания с убитыми.

    Трагедия произошла в юго-восточном районе столицы Джарамана, который подвергся ударам из ракетных установок и гранатометов. В результате погибли 44 мирных жителя, десятки человек получили ранения. Под обстрелом оказался один из крупнейших местных рынков, где всегда бывает много людей. Также были частично разрушены близлежащие жилые дома и уничтожены несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом.

    Окраины Дамаска вновь оказались под обстрелом боевиков

    Местные жители рассказали нашему корреспонденту, что удары боевиков были также нацелены на соседнюю узкую улицу, где находится большое количество магазинов и ресторанов, известных своими низкими ценами. Они выразили мнение, что исламистские группировки отчаялись в связи с утратой анклава в Восточной Гуте, и единственным способом показать свою силу для них осталось убийство гражданских лиц.

    Спецкорреспондент ФАН посетил больницу, в которую были госпитализированы пострадавшие в ходе обстрела жители. Как рассказали нашему репортеру медсотрудники, жизням большинству из раненых на данный момент уже ничего не угрожает, однако есть несколько человек, которые получили серьезные увечья и сейчас находятся в крайне тяжелом положении, потому данные о числе погибших, к сожалению, могут быть неокончательными.

    Окраины Дамаска вновь оказались под обстрелом боевиков

    В Джарамане уже прошла церемония прощания с погибшими, которую наш корреспондент запечатлел на видео. Многие из участников процессии вышли на улицы с государственным сирийским флагом и выкрикивали лозунги, призывающие террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других формирований, не прекращающих сопротивление, сдаться силам Сирийской арабской армии (САА) и прекратить убийства гражданских лиц.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #обстрел #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #восточная гута #джарамана
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