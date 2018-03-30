Сирия: Генштаб ВС РФ назвал критической ситуацию в Ракке

В закладки

Москва, 30 марта. Генштаб ВС РФ назвал критической ситуацию в сирийской Ракке. В ведомстве отметили, что в населенном пункте ежедневно происходит до 25 подрывов мирных жителей.

«По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация», — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он отметил, что в настоящее время работа по очистке Ракки от взрывоопасных предметов практически не ведется. Рудской уточнил, что, по данным ООН, с октября 2017 года по 14 марта 2018 года в результате подрыва погибли 130 человек, еще 658 были ранены.

Напомним, в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что жители Ракки восстали против произвола подконтрольных США вооруженных формирований.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.