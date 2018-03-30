Сирия: почти пять тысяч боевиков покинули Харасту-эль-Басаль за двое суток

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Восточная Гута, 30 марта. Почти пять тысяч боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» и членов их семей покинули сирийскую Харасту-эль-Басаль за двое суток, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

За двое суток почти пять тысяч боевиков и членов их семей покинули Харасту-эль-Басаль в Сирии. Предварительно российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон в САР заключили соответствующие договоренности с лидерами «Ахрар аш-Шам».

«С 22 по 23 марта по специально организованному гуманитарному коридору в районе полицейского госпиталя осуществлен вывоз в зону деэсколации Идлиб 1 872 боевиков и 3 107 членов их семей», — приводит слова Рудского РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Восточную Гуту доставлено 445 тонн гумпомощи по линии ООН.

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