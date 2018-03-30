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Москва, 30 марта. Боевики в Сирии при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, а также добровольно разминируют здания. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации.

«В соответствии с договоренностями боевики при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта, — сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.— Передают их под контроль подразделениям российской военной полиции».

Напомним, ранее стало известно, что почти две тысячи боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» и более трех тысяч членов их семей покинули Харасту-эль-Басаль, входящую в сирийскую Восточную Гуту, с 22 по 23 марта.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что мирные жители сирийской Думы призывают боевиков принять условия правительственных войск.

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