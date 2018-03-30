Жители пригорода Ракки восстали против произвола подконтрольных США сил — МО РФ

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Дамаск, 30 марта. Местные жители в пригороде Ракки в Сирии восстали против произвола подконтрольных США вооруженных формирований, заявили в Генштабе ВС РФ.

Коренное арабское население пригорода Ракки подвергается репрессии и поборам, принудительной мобилизации, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он подчеркнул, что ситуация вызвала крайнее неудовольствие местных жителей.

«25 марта в районе населенного пункта Эль-Мансура, расположенного в 25 км юго-западнее города Ракка, началось восстание коренного арабского населения против произвола подконтрольных США формирований», — сказал он.

Ранее сообщалось о критической ситуации в Ракке, ежедневно свыше двух десятков сирийцев подрываются на минах или гранатах. Гуманитарная обстановка требует срочного решения.

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