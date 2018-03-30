Генштаб ВС РФ: Бои в Восточной Гуте не идут уже неделю

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Москва, 30 марта. В Генштабе ВС РФ рассказали, как соблюдается перемирие в Восточной Гуте. Как сообщил генерал-полковник Сергей Рудской, в течение последней недели в регионе не ведется боевых действий.

«Уже в течение семи суток в Восточной Гуте не ведется никаких боевых действий…» — цитирует Рудского РИА Новости.

По его словам, основная часть территории Восточной Гуты контролируется официальным Дамаском. Районы, освобожденные от террористов, возвращаются к мирной жизни.

Рудский подчеркнул, что в населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Хаззе и другие постепенно возвращаются беженцы, вынужденные покинуть свои дома и эвакуированные по гуманитарным коридорам. Он отметил, что всего домой вернулись около 40 тысяч человек.

Напомним, ранее генерал-полковник сообщил, что за последние 48 часов почти пять тысяч боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» и членов их семей покинули сирийскую Харасту-эль-Басаль.

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