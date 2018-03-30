В Минобороны РФ опровергли информацию о пролете над Сирией самолетов ВВС Израиля

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Москва, 30 марта. В Минобороны России опровергли информацию о пролете истребителей ВВС Израиля над Сирией. В сообщении ведомства отмечается, что средства ПВО САР неоднократно доказывали свою эффективность.

Информация о том, что израильские истребители F-35 смогли беспрепятственно миновать российские радары в Сирии и провести разведку, не соответствует действительности.

«Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны САР неоднократно обнаруживали и сбивали ракеты класса «воздух-поверхность», которые обладают гораздо меньшей отражающей поверхностью, чем истребитель F-35, стоящий на вооружении у ВВС Израиля. В ведомстве подчеркнули, что российские ПВО в Сирии надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме, пишут «Аргументы и Факты».

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