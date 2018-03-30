«Утро вечера мудренее»: Песков ответил на вопрос о высылке европейских дипломатов

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Москва, 30 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос, почему РФ не приняла ответных мер в отношении европейских дипломатов, напомнил, что «утро вечера мудренее».

«Утро вечера мудренее», — сказал он.

Напомним, в четверг в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле и высылку из США 60 российских дипломатов МИД РФ объявил о закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге, а также заявил, что отправит в Вашингтон 60 американских дипломатов.

Российских дипломатов из страны также выслали 16 стран ЕС, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств. Такие действия были предприняты ими в связи со скандалом вокруг дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Лондон в связи с инцидентом выдвинул голословные обвинения в адрес Москвы, заявив, что РФ якобы причастна к отравлению. За этим последовала высылка 23 российских дипломатов из Великобритании. МИД РФ рассматривает обвинения Лондона как провокацию.

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