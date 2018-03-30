Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге

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Россия закрывает генконсульство США в Петербурге. Это стало частью ответных мер на высылку 60 российских дипломатов из Америки и закрытие российского консульства в Сиэтле. Происходящее писатель Николай Стариков сравнил с боксерским поединком.

По мнению писателя Николая Старикова, возглавляющего «Партию Великое Отечество» и «Профсоюз граждан России», ничего удивительного не происходит: Россия зеркально отвечает на действия США, которые закрыли российское консульство в Сиэтле и выслали 60 наших дипломатов, проявляя так называемую солидарность с Британией по делу Скрипаля.

«Закрытие американского консульства в Петербурге вызывает двойственное чувство. С одной стороны это абсолютно правильное решение, потому что не может быть безответных закрытий наших консульств и высылки наших дипломатов. А с другой стороны мы с моими коллегами-единомышленниками очень сожалеем, потому что нам теперь негде будет проводить пикеты», — отметил Николай Стариков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он убежден, что россияне, которые планировали поездку в США, поймут, что вставшие перед ними трудности с оформлением визы — это следствие американской политики.

«Именно США закрыли второе консульство РФ у себя. Оставить это без ответа — себя не уважать. Вашингтон, который вместе с Лондоном является инициатором нынешнего дипломатического кризиса, может закончить его. Для этого США необходимо открыть российские консульства у себя и надавить на Великобританию с тем, чтобы она прекратила говорить все те глупости, которые мы сегодня слышим. Штаты откроют наши консульства — мы откроем американские. Таковы правила», — считает Николай Стариков.

Собеседник ФАН сравнил дипломатию с боксом.

«Несмотря на всю свою мягкость и изысканность, дипломатия на самом деле является боксом. Если противник все время тебя бьет, а ты стоишь и улыбаешься, тебя отправят в нокаут либо нокдаун. Обмен ударами — и есть смысл этой спортивной дисциплины: наносят удар тебе, наносишь удар ты. Единственное, что хотелось бы, чтобы Россия перестала находиться в оборонительной позиции, которую она занимает в последнее время. Мы наносим удары после того, как ударяют нас. В боксе бьют своего соперника не для того, чтобы отвечать на удар, а для того, чтобы побеждать», — заметил писатель.

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