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Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
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    Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге

    12:59  30 Марта 2018
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    Негде будет проводить пикеты: Стариков прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге

    Россия закрывает генконсульство США в Петербурге. Это стало частью ответных мер на высылку 60 российских дипломатов из Америки и закрытие российского консульства в Сиэтле. Происходящее писатель Николай Стариков сравнил с боксерским поединком.

    По мнению писателя Николая Старикова, возглавляющего «Партию Великое Отечество» и «Профсоюз граждан России», ничего удивительного не происходит: Россия зеркально отвечает на действия США, которые закрыли российское консульство в Сиэтле и выслали 60 наших дипломатов, проявляя так называемую солидарность с Британией по делу Скрипаля.

    «Закрытие американского консульства в Петербурге вызывает двойственное чувство. С одной стороны это абсолютно правильное решение, потому что не может быть безответных закрытий наших консульств и высылки наших дипломатов. А с другой стороны мы с моими коллегами-единомышленниками очень сожалеем, потому что нам теперь негде будет проводить пикеты», — отметил Николай Стариков в беседе с Федеральным агентством новостей.

    Негде будет проводить пикеты: Стариков прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге

    Он убежден, что россияне, которые планировали поездку в США, поймут, что вставшие перед ними трудности с оформлением визы — это следствие американской политики.

    «Именно США закрыли второе консульство РФ у себя. Оставить это без ответа — себя не уважать. Вашингтон, который вместе с Лондоном является инициатором нынешнего дипломатического кризиса, может закончить его. Для этого США необходимо открыть российские консульства у себя и надавить на Великобританию с тем, чтобы она прекратила говорить все те глупости, которые мы сегодня слышим. Штаты откроют наши консульства — мы откроем американские. Таковы правила», — считает Николай Стариков.

    Собеседник ФАН сравнил дипломатию с боксом.

    «Несмотря на всю свою мягкость и изысканность, дипломатия на самом деле является боксом. Если противник все время тебя бьет, а ты стоишь и улыбаешься, тебя отправят в нокаут либо нокдаун. Обмен ударами — и есть смысл этой спортивной дисциплины: наносят удар тебе, наносишь удар ты. Единственное, что хотелось бы, чтобы Россия перестала находиться в оборонительной позиции, которую она занимает в последнее время. Мы наносим удары после того, как ударяют нас. В боксе бьют своего соперника не для того, чтобы отвечать на удар, а для того, чтобы побеждать», — заметил писатель.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #николай стариков #генконсульство сша #дело скрипаля #высылка дипломатов
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