Сотрудники генконсульства США в Петербурге выносят свои вещи мешками, ведрами и пакетами из «Пятерочки»
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Санкт-Петербург, 30 марта. Американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге с пакетами из магазина «Пятерочка», черными мешками и хозяйственными сумками, и желтым ведром,передает корреспондент ФАН с места событий.
При этом коробки, черные мешки и сумки из здания выносят и складывают в машины не грузчики. Никаких сотрудников службы международной службы DHL (занимается перевозкой грузов, — прим. ФАН) на месте нет.
Проходящие мимо петербуржцы оценивают происходящее одобрительными кивками. «Ну все, ехайте домой», — с иронией сказал один из мужчин.
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