Сотрудники генконсульства США в Петербурге выносят свои вещи мешками, ведрами и пакетами из «Пятерочки»

В закладки

Санкт-Петербург, 30 марта. Американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге с пакетами из магазина «Пятерочка», черными мешками и хозяйственными сумками, и желтым ведром,передает корреспондент ФАН с места событий.

При этом коробки, черные мешки и сумки из здания выносят и складывают в машины не грузчики. Никаких сотрудников службы международной службы DHL (занимается перевозкой грузов, — прим. ФАН) на месте нет.

Проходящие мимо петербуржцы оценивают происходящее одобрительными кивками. «Ну все, ехайте домой», — с иронией сказал один из мужчин.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.