Песков: При подаче налоговых деклараций соблюдается идеальная дисциплина
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Москва, 30 марта. Подача налоговых деклараций проходит при соблюдении идеальной дисциплины, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Те, кто не выполняют требования по подаче деклараций, жестко караются, поэтому в этом плане дисциплина идеальная», — подчеркнул он.
Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин и все сотрудники президентской администрации уже подали свои декларации, передает корреспондент ФАН.
Напомним, предоставить налоговые декларации необходимо до 1 апреля 2018 года.
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