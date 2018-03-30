Песков объяснил, зачем Россия созывает внеочередную сессию ОЗХО

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Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что созыв Россией внеочередной сессии ОЗХО* в связи с «делом Скрипаля» связан с желанием Москвы более полно использовать возможности этой структуры в условиях, когда Лондон не предоставляет никаких материалов.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона настаивает на беспристрастном и объективном расследовании.

«Все это, конечно, дает основания для активных действий в рамках единственно компетентной в этом вопросе международной организации», — отметил Песков.

По его словам, Москва собирается «более полно использовать те возможности, которые предоставляются организацией (ОЗХО), потому что в остальном, к сожалению, наша страна лишена возможности получать хоть какие-то материалы об этом деле от страны, где это происшествие и произошло».

В пятницу президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания в так называемом «деле Скрипаля» не предложила никаких, даже косвенных доказательств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения британской стороны в адрес Москвы в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «глумлением над международным правом». Он отметил, что Россия выступит инициатором созыва внеочередной сессии ОЗХО в связи с делом Скрипалей.

* — Организация по запрещению химического оружия

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