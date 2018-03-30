Песков об участии в студенческом ток-шоу: Никакой цензуры нет

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Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое участие в студенческом ток-шоу «В точку», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать удаление полной записи выпуска ток-шоу «В точку» с его участием. В СМИ поинтересовались, связан ли этот шаг руководства факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ с цензурой. Песков опроверг это предположение журналистов.

«Никакой цензуры нет, — констатировал представитель Кремля. — Я, действительно, несколько факультетов вчера посетил, пообщался со студентами. Что касается журналистов, мы неточно договорились — это открытый откровенный разговор, обмен мнениями. У них было иное понимание режима освещения. Мы, действительно, не условились. Ничего страшного в этом нет. Мы говорили о новых медиа. Новые медиа всю информацию получили. Ни о какой цензуре речи не шло, вся информация доступна. Но я, действительно, просил это никак не публичить. Я исходил из того, что это не открытый разговор».

Ранее в ВШЭ отметили, что запись была удалена, так как встреча Пескова со студентами проходила в «закрытом режиме» без участия посторонних лиц.

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