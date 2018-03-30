Песков: Кремль следит за ситуацией в Волоколамске

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Москва, 30 марта. Кремль следит за ситуацией в подмосковном Волоколамске, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, за ситуаций в Кремле следят. Мы получаем информацию и обмениваемся ей с руководством региона и правительства на этот счет», — подчеркнул он.

На вопрос, можно ли назвать происходящее в Волоколамске чрезвычайной ситуацией, Песков отметил, что администрация президента РФ не может давать такие оценки, передает корреспондент ФАН.

Проблему свалок Песков назвал комплексной, отметив, что в настоящее время она решается именно таким подходом.

«Пока не могу сказать, будут ли совещания на эту тему на уровне президента», — добавил он.

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