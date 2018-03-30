Три мамы спасли десять детей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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Кемерово, 30 марта. Три мамы, среди которых Любовь Гвоздкова, спасли десять детей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

По словам Любови Гвоздковой, у ее ребенка был день рождения. Дочь отмечала его вместе со своими сверстницами. Женщины со своими детьми были в боулинг-центре, который расположен на третьем этаже здания. В какой-то момент Любовь Гвоздкова почувствовала запах гари, и, обернувшись, увидела дым.

Женщина начала кричать, чтобы никто не заходил в лифты и не пользовался эскалатором. Дети быстро стали переодевать обувь и одежду, после они все вместе стали покидать здание центра. Дети слушали и выполняли все указания взрослых «поэтому, можно сказать, что они сами себя спасли». Все, закрыв рот и нос шарфами, стали выбираться из торгового центра, спустя время они смогли выйти из четырехэтажного здания на стоянку.

Родители, которые успели подъехать к центру, забрали своих детей, а других Любовь Гвоздкова развезла сама по домам. Женщина отметила, что «ничего особенного не сделала», и рассказала, кого нужно ставить в пример.

«У нас есть люди, которые ценою своей жизни спасали детей. Их надо ставить в пример», — сообщает «Гордость России».

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, 64 человека погибли, в том числе 41 ребенок.

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