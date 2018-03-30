Песков заявил, что Трамп не обещал Путину победить в гонке вооружений

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Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 20 марта якобы заявил, что США победят Россию в гонке вооружений.

В ходе сегодняшнего брифинга журналисты спросили представителя Кремля, правда ли, что Трамп заявил Путину следующее: «Если хотите гонки вооружений, то мы ее выиграем». В ответ Песков заявил, что сообщения СМИ на этот счет не соответствуют действительности.

«Такая фраза не была сказана. Эти сообщения не соответствуют действительности. Что касается реакции — российская сторона никогда не придавала публичности и гласности содержание инсайдных разговоров глав государств», — пояснил он.

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