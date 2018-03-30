Песков: Вашингтон хорошо знает позицию Москвы по поставкам оружия Украине

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Москва, 30 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля о поставках оружия США на Украину хорошо известна в Вашингтоне.

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп попросил своих помощников не говорить о новых поставках оружия на Украину.

«Мы неоднократно говорили о возможных негативных последствиях такого решения. Эта точка зрения Москвы хорошо известна, она уже доводилась до сведения наших американских коллег. Об этом в Вашингтоне хорошо знают», — сказал он.

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