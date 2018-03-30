Песков объяснил ответ России в дипломатической войне Запада

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Москва, 30 марта. Официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Вашингтона о том, что реакция Москвы на высылку российских дипломатов является «немотивированной».

По его словам, Россия была вынуждена пойти на ответные меры, так как западные страны в очередной раз начали недружественные и неконструктивные действия против Москвы.

«Россия не развязывала никаких дипломатических войн. Путин был и остается сторонником налаживания добрых отношения со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных мер — в том числе, высылки дипломатов. Россия была вынуждена принять ответные шаги в ответ на недружественные и неконструктивные действия, в данном случае совершенные Вашингтоном. РФ остается открытой для налаживания добрых отношений. Мы хотим этих отношений», — заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на просьбу объяснить ответ России в дипломатической войне Запада.

Напомним, в пятницу, 30 марта, закрывается генеральное консульство США в Петербурге. Это является ответом на закрытие консульства РФ в Сиэтле.

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