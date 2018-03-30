Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

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Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что вещание российской телекомпании RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля. По словам представителя Кремля, российская сторона в настоящее время выясняет ситуацию.

Песков напомнил, что недавно говорил по телефону с редактором RT Маргаритой Симоньян, пытался выяснить, на основании чего телеканал проинформировали о таком решении.

Пресс-секретарь отметил, что данная ситуация достаточно противоречивая на фоне действующих контрактов кабельные сети.

«Юристы сейчас рассматривают детали, как говорится, дьявол кроется в деталях. На первый взгляд выглядит, как ничем не обоснованное решение. Даже статус иноагента не может сам по себе являться основанием для исключения из кабельного вещания того или иного СМИ. Подобные волюнтаристские действия — настораживающее решение», — подчеркнул Песков.

По его словам, все это свидетельствует о дискридитационной политике США в отношении СМИ, декларации о демократии и свободе слова, о которых постоянно твердит Вашингтон.

«Серьезно изучаем эту ситуацию, считаем опасной и чреватой», — добавил пресс-секретарь.

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