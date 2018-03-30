Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ — Песков

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Москва, 30 марта. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал журналистам о рабочем графике президента в пятницу, 30 марта. Представитель Кремля констатировал, что весь день Путин проведет в Москве.

«У него достаточно рутинный рабочий график. Буду лаконичен в сообщении, — отметил Песков, — (Путин. — Прим. ФАН) проведет совсем скоро оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Запланирован ряд встреч. Не знаю, какие конкретно пока. Позже сообщим».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о телефонном разговоре Путина и главы США Дональда Трампа на прошлой неделе. По его словам, беседа Путина и Трампа прошла в теплой атмосфере.

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