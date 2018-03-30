«Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

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Абсолютное большинство украинцев смотрят украинские телеканалы, не очень верят им, но получаемую по ним информацию все равно не проверяют, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) из Киева. При этом большинство украинцев не доверяет российскому телевидению, но каждый десятый все равно смотрит его. Об этом говорят результаты недавнего соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) совместно с компанией «Детектор-медиа».

По результатам проведенного институтом социологии по заказу «Детектор медиа» исследования выяснилось: более 10% украинцев все еще — после всех запретов и ограничений — имеют возможность смотреть передачи российских телеканалов. Впрочем, утверждают медиаэксперты, российскому ТВ украинцы «не доверяют». Но и к украинским телеканалам доверия у граждан все меньше. А «месседжи российской пропаганды» часто находят поддержку и понимание у украинцев. Исследование проводилось с 5 по 21 февраля 2018-го во всех регионах Украины, контролируемых киевской властью. В его рамках было опрошено 2043 респондента.

Хотя украинское телевидение остается ключевым источником информации для граждан, доверяют ему в целом по стране (если речь идет о военном противостоянии в Донбассе) менее половины населения — 40,4% опрошенных. А на востоке Украины украинским телеканалам доверяют только 22,2% респондентов КМИС. По словам главы «Детектор медиа» Натальи Лигачевой, украинцы все меньше доверяют местным СМИ «из-за засилья в них негатива и дезинформации».

«Люди устали от засилья в наших СМИ негатива. Люди не доверяют СМИ, потому что там — высокий градус эмоций, потому что СМИ обманывают. При этом для людей уже не суть важна степень лжи в наших СМИ — вот в чем парадокс! Не нужно лгать — ни в сторону критики власти, которая, кстати, должна быть сбалансированной, ни в сторону ее восхваления», — сообщила медиаэксперт.

Несмотря на то, что украинские власти уже давно запретили трансляцию российских телеканалов в стране, украинцы все же ухитряются их смотреть. По результатам исследования, это чуть более 10% населения. На вопрос, какие телеканалы они могут принимать дома, 11,6% респондентов ответили, что могут смотреть по спутнику телеканал «Россия», 12,2% — НТВ, 13,2% — «Первый канал» и 6,2% — «Дождь».

При этом особенно интересны цифры опроса, связанные с запретом российских телеканалов, фильмов и соцсетей. Так, 43,7 процента украинцев назвали запрет российского ТВ «ошибкой, ведущей к ограничению прав и свобод граждан». При этом 53 процента украинцев назвали такой же «непростительной ошибкой государства» запрет артистов и фильмов из РФ, а 45,8 — запрет на Украине российских соцсетей.

Не менее интересная картина сложилась у украинских социологов и с определением того, кто же первым начал войну в Донбассе. С одной стороны, они получили вроде бы вполне удобоваримую для киевской власти цифру — 51 процент респондентов сказал, что «войну первыми начали сепаратисты и Россия». Глядя на эту цифру, местные пропагандисты могли бы гордиться собой. Но с другой стороны — каждый третий участник соцопроса предусмотрительно «затруднился сказать, кто же первым начал войну». А 15 процентов граждан, несмотря на все потоки пропаганды и общее репрессивное давление Киева, честно признали — «войну начали украинская власть и олигархи». Совершенно задурить народу голову у властей не получилось даже за четыре года интенсивных «бомбардировок» во всех СМИ.

«Тот факт, что треть граждан «затрудняются сказать, кто первым начал войну», а каждый седьмой считает, что ее начал Киев, — это позор для отечественных СМИ, — прямо сказала глава «детектор медиа» Наталья Лигачева. — Впрочем, большинство наших сограждан знают русский язык. Поэтому имеют, как минимум, два источника информации — как украинские телеканалы, так и российские, как бы их ни ограничивали… При этом информация из Интернета тоже сильно распространяется», - заключила она.

Лигачева отметила — вполне можно понять недоверие людей к СМИ. «Если жители востока и юга страны видят по телевизору одно, а своими глазами — совсем другое, то они явно не будут доверять телевидению. Мы должны точно сказать, что украинские СМИ не дают полной, правдивой «картинки» того, что происходит на юго-востоке Украины».

Также по результатам социсследования выяснилось — почти половина (48,4%) респондентов искренне убеждены в том, что на Украине «происходит наступление на свободу слова». Доминируют такие настроения на юге (там так считают 61,6% опрошенных) и на востоке страны (60,9%).

В ходе исследования КМИС выяснил и то, как интерпретируются украинцами «утверждения, продуцируемые российской пропагандой». «Украинское информационное поле не является изолированным, информация перетекает из одного поля в другое — из российского в украинское и наоборот. И некоторые украинские каналы не то что коррелируют свои месседжи с российскими, но часто они транслируют очень схожую негативную информацию», — заявила Лигачева. Медиаэксперты сообщили и о том, что в обществе наблюдаются явно негативные для власти тенденции. Взять, например, отношение украинцев к Майдану. Если в 2015-м 27% граждан соглашались с тем, что «события на Майдане зимой 2014-года — это незаконный вооруженный переворот», то сейчас эта цифра выросла, таких людей 34,3%.

«Вроде бы несущественный рост, но все равно он есть. И власти надо бы подумать, почему так происходит, — считает Лигачева. — В то же время снизилось число украинцев, считающих события зимы 2013–2014 годов на Майдане «народной революцией» — в 2015-м их было 61%, а сейчас таких 56,4%. Вот такая негативная тенденция», — резюмировала медиаэксперт,

Что такое «Детектор медиа»

В своих оценках уровня свободы на Украине Запад ориентируется на мониторинги, составленные украинскими организациями. На Украине этим занимаются Институт массовой информации (ИМИ) и «Детектор медиа» под началом Наталии Лигачевой. Она называют себя «медиаэкспертами» и «вочдогами украинских СМИ» («вочдог» — «сторожевой пес»), а своими задачами — мониторинг «свободы слова» и соблюдения журналистских стандартов в стране.

По данным украинских СМИ, работа обеих структур давно вызывает вопросы у многих украинских журналистов. Они уверены — эти «медиаэксперты» не замечают, а иногда и прямо оправдывают давление властей на СМИ. А нарушения журналистских стандартов находят в основном в оппозиционных медиа.

Если СМИ работает с прицелом на структуры ЕС и «Репортеров без границ», то «Детектор медиа» отчитывается перед грантодателями, которых у нее полтора десятка (включая посольства США и Нидерландов на Украине). Именно через «Детектор медиа» эти структуры черпают «правильную» информацию об уровне свободы слова на Украине.

По мнению коллег, работа «Детектора» устроена просто: множатся положительные новости, сильно дозируются — плохие. Главная цель — убедить грантодателей и дипломатов, что «со свободой слова на Украине все хорошо». Ну, или, по крайней мере, не так плохо, как пытаются рассказывать оппозиционные СМИ. Однако, как показало исследование, даже такой лояльной власти конторе порой не уйти от объективных оценок происходящего.

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