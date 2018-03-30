Очевидец рассказал, как спасали прыгавших из окон «Зимней вишни»

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Москва, 30 марта. Очевидец трагедии в Кемерово и участник спасения пострадавших в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Константин Полянский рассказал, как ловили прыгавших из окон посетителей торгового центра.

В интервью «Газете Кемерова» он рассказал, что пришел в «Зимнюю вишню» вместе с женой. Сумев вовремя покинуть здание, Полянский вместе с другими посетителями ТЦ и очевидцами пожара помог мужчине и ребенку спастись из окон торгового центра.

«В окнах горящей «Зимней вишни» находились люди – двое мужчин. Мы доставали из-под капота утеплители, одна женщина снимала с себя пуховик. Нашли какие-то тряпки, их натянули. Держали спальное одеяло, нас было человек пять. Боялись, что разобьются. Упал он не мягко. Не в центр, а на руки мужчинам. Был весь черный, в крови, но оставался в сознании. Побежали к другой стороне здания, где был мальчик», — вспомнил Полянский.

По его словам, люди раздвигали припаркованные автомобили, чтобы освободить путь для пожарных. Однако успеть поднять лестницу к тому окну, где был ребенок сотрудники пожарной службы все равно не успевали.

«Мальчишка полетел, зацепился за козырек и фонарь, упав в одеяло, нам на руки… Потом его сразу же увезла скорая», — рассказал очевидец трагедии.

Напомним, страшный пожар произошел в одном из крупнейших ТЦ города Кемерово в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека. Ранее стало известно, что в пятницу была задержана Юлия Богданова, генеральный директор компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня».

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