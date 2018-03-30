Ученые выяснили, чем полезен анализ прошлых неудач

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Вашингтон, 30 марта. Ученые из Ратгерского университета выяснили, как повысить эффективность при решении сложных задач. Так, люди, которые страдают от завалов на работе, должны сосредоточиться на анализе уже накопленного негативного опыта.

«Многие называющие себя психологами люди часто рекомендуют своим клиентам оставаться в позитивном настроении и не обращать внимание на неудачи. Но в реальности такое поведение вряд ли приблизит вас к выходу из проблемной ситуации», — приводит слова ученых Planet Today.

Далеко не все проблемы могут решаться сами по себе, отмечают исследователи. Вместо позитивного бездействия лучше всего сконцентрироваться на анализе прошлых неудач. В случае, если человек сможет разобраться в уже существующем негативном опыте, он получит действительно ценный материал для развития, уверены специалисты.

Свои выводы ученые подтвердили комплексным исследованием. Участников эксперимента подвергали сложным опытам, отслеживая их физическое состояние.

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