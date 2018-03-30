Глава «Лукойла» заявил о планах компании расширить присутствие в Западной Африке

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Москва, 30 марта. Западная Африка является одним из наиболее интересных для «Лукойла» рынков, компания планирует расширять свое присутствие в регионе, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Он отметил, что в настоящее время «Лукойл» поддерживает хорошие партнерские отношения с нигерийской компанией Chevron, а в Гану недавно пришел Aker – новый партнер российской компании в строительстве и эксплуатации тяжелых платформ высокой сложности.

«Нам интересна и понятна сегодня Западная Африка, потому что мы там сделали много ошибок. <…> Мы переоценили в свое время свои возможности по пониманию этих провинций. Сегодня мы все это переосмыслили», — подчеркнул Алекперов в интервью РИА Новости.

Глава «Лукойла» отметил, что компания пересмотрела и ужесточила критерии для отбора проектов в Западной Африке, в которых могла бы принять участие. Кроме того, в связи с действующими санкциями, из-за которых доля российской компании в проектах не может превышать 30%, «Лукойл» намерен работать в регионе в партнерстве с мейджорами, добавил Алекперов.

Напомним, в настоящее время Россия возвращается в Африку. По словам специалистов, африканский рынок является для российского бизнеса «непаханым полем». Особенно перспективно сотрудничество РФ с Мадагаскаром, который сегодня активно привлекает иностранные инвестиции.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов объяснил, как Россия может помочь Мадагаскару в развитии интернет-технологий. В свою очередь заведующий Центром исследования российско-африканских отношений Института Африки РАН Евгений Корендясов отмечал, что двустороннее сотрудничество с африканским государством интересно Москве по целому ряду вопросов: от ванили и сельского хозяйства до атомной энергетики.

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