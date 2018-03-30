Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
Закон об изъятии земель в ЮАР спровоцировал насилие против белых фермеров
Новости Сирии
Путин и Эрдоган обсудят Сирию в Анкаре 3-4 апреля
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Закон об изъятии земель в ЮАР спровоцировал насилие против белых фермеров

    12:44  30 Марта 2018
    318

    Закон об изъятии земель в ЮАР спровоцировал насилие против белых фермеров

    Претория, 30 марта. Президент ЮАР Сирил Рамафоса утвердил одобренную парламентом программу изъятия земли у белых фермеров без компенсации. По стране прокатилась волна насилия в отношении белых предпринимателей.

    Утвержденное властями ЮАР изъятие земли у белых фермеров спровоцировало многочисленные акты насилия. СМИ африканской страны сообщают, что каждую неделю при нападениях гибнет не менее одного фермера. Правоохранительные органы республики не занимаются расследованием убийств, а также защитой тех, кто не имеет собственного оружия.

    Австралийский министр внутренних дел и иммиграции Питер Даттон предложил белым фермерам перебраться на их материк. Как он сообщил изданию Daily Telegraph, министерство рассматривает множество мер по помощи в переезде в Австралию, от ускоренной выдачи виз до гуманитарных программ. 

    Закон об изъятии земель в ЮАР спровоцировал насилие против белых фермеров

    «Это более чем трудолюбивые люди, которые могли бы плодотворно работать на благо такой страны, как Австралия. Они будут работать и быстро интегрируются, а не будут требовать подачки», — прокомментировал Даттон помощь белым фермерам. 

    Однако попытку министра протянуть руку помощи белым фермерам ЮАР сочли за проявлением расизма. После раздувания в СМИ «расистской» помощи эмигрантам из африканской республики, глава МИД Австралии Джули Бишоп сделала заявление.

    Она отметила, что программа помощи никого не дискриминирует, особых условий к белым фермерам не будет. Однако глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что следит за растущим уровнем преступности в ЮАР. 

    В экспертном сообществе считают, что Африка — это страна возможностей для российских предпринимателей. Отдельно отмечают Мадагаскар. Островное государство привлекательно для развития туризма, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Кроме того, в Анатананариву заинтересованы в контактах с Россией, не исключено, что российский бизнес может получить лучшие условия в Мадагаскаре.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Высылка дипломатов РФ из миссии ООН в Нью-Йорке противоречит международным нормам – Гатилов

      12:57 31 Марта 2018 58
      Читать
      12:24
      Сегодня

      Киев опубликовал решение о прекращении программы экономического сотрудничества с РФ
      12:20
      Сегодня

      Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России
      11:51
      Сегодня

      Опубликовано видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
      11:30
      Сегодня

      Виртуозная импровизация: Медведев поздравил актера Збруева с 80-летним юбилеем
      11:15
      Сегодня

      Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 1772

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      1969

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      2224

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1726

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1050
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      12:34   31 Марта 2018
      224
      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      10:09   31 Марта 2018
      1111
      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      8:16   31 Марта 2018
      891
      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      21:48   30 Марта 2018
      1196