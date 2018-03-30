Закон об изъятии земель в ЮАР спровоцировал насилие против белых фермеров

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Претория, 30 марта. Президент ЮАР Сирил Рамафоса утвердил одобренную парламентом программу изъятия земли у белых фермеров без компенсации. По стране прокатилась волна насилия в отношении белых предпринимателей.

Утвержденное властями ЮАР изъятие земли у белых фермеров спровоцировало многочисленные акты насилия. СМИ африканской страны сообщают, что каждую неделю при нападениях гибнет не менее одного фермера. Правоохранительные органы республики не занимаются расследованием убийств, а также защитой тех, кто не имеет собственного оружия.

Австралийский министр внутренних дел и иммиграции Питер Даттон предложил белым фермерам перебраться на их материк. Как он сообщил изданию Daily Telegraph, министерство рассматривает множество мер по помощи в переезде в Австралию, от ускоренной выдачи виз до гуманитарных программ.

«Это более чем трудолюбивые люди, которые могли бы плодотворно работать на благо такой страны, как Австралия. Они будут работать и быстро интегрируются, а не будут требовать подачки», — прокомментировал Даттон помощь белым фермерам.

Однако попытку министра протянуть руку помощи белым фермерам ЮАР сочли за проявлением расизма. После раздувания в СМИ «расистской» помощи эмигрантам из африканской республики, глава МИД Австралии Джули Бишоп сделала заявление.

Она отметила, что программа помощи никого не дискриминирует, особых условий к белым фермерам не будет. Однако глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что следит за растущим уровнем преступности в ЮАР.

В экспертном сообществе считают, что Африка — это страна возможностей для российских предпринимателей. Отдельно отмечают Мадагаскар. Островное государство привлекательно для развития туризма, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Кроме того, в Анатананариву заинтересованы в контактах с Россией, не исключено, что российский бизнес может получить лучшие условия в Мадагаскаре.

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