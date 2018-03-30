Россия летом подготовит документы для разрешения строительства «Северного потока-2»

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Москва, 30 марта. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что ориентировочно летом этого года будет готов пакет документов для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока — 2».

По его словам, в настоящее время не до конца готовы как строительные, так и экологические документы, кроме того, нужно получить экологическое разрешение на подводную часть.

«Ориентировочно летом они должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы», — резюмировал Донской.

Напомним, 27 марта власти ФРГ выдали разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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