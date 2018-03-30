Россия и Норвегия могут летом подписать соглашение по «серой зоне» Баренцева моря

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Москва, 30 марта. Подписание договора касательно бывшей «серой зоны» Баренцева моря между Россией и Норвегией может произойти этим летом. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

По словам главы министерства, соглашение с Норвегией планируют подписать на заседании межправкомиссии летом этого года.

«На сегодняшний день все готово, летом этого года при очередном заседании межправкомиссии планируется подписание этого соглашения», — цитирует ТАСС Сергея Донского.

«Серая зона» Баренцева моря была разделена между Россией и Норвегией поровну. Площадь зоны составляет 175 тысяч квадратных километров. Согласно договору, нефтегазовые запасы, которые находятся на линии границы, должны разрабатываться странами совместно.

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