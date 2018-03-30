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Экс-директор «Уральских пельменей» грозит коллективу ответным уголовным делом
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    Экс-директор «Уральских пельменей» грозит коллективу ответным уголовным делом

    12:17  30 Марта 2018
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    Экс-директор «Уральских пельменей» грозит коллективу ответным уголовным делом

    Москва, 30 марта. Руководитель творческого коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов может стать фигурантом уголовного дела. На этом собирается настаивать бывший директор объединения Сергей Нетиевский.

    По его словам, бывшие партнеры и товарищи по команде обвинили его в хищении 173 миллионов рублей и инициировали следствие, в то время как активы из компании «Идея Фикс Медиа» выводил именно Орлов.

    Ранее по этому делу Нетиевский судился с Орловым в арбитраже, вернув себе права на 73 архивных шоу «Уральских пельменей».     

    «Орлов нанес нашим компаниям материальный ущерб, а сейчас еще собирается нанести имиджевые потери. Мы обратимся в соответствующие органы. Они уже усмотрят, есть ли в этой истории повод для уголовного дела», — рассказал Нетиевский в интервью URA.ru.

    Он отметил, что бывшие партнеры, скорее всего, пытались «полить его грязью», однако теперь правоохранительные органы разберутся, насколько правомерны обвинения Орлова. Так он объяснил, почему грозит коллективу ответным уголовным делом. 

    Руководитель «Уральских пельменей» комментировать ситуацию отказался.

    Отметим, ранее в отношении Сергея Нетиевского было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в приобретении выгоды с использованием своего положения в организации.  

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    Автор: Федор Веснин
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    #суд #орлов #обвинение #хищение #дело #уральские пельмени #нетиевский
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