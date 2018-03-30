Болгария отказалась высылать российских дипломатов

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София, 30 марта. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут. После завершения заседания совета безопасности страны, Борисов отметил журналистам, что София на практике показала полную солидарность с Великобританией.

По его словам, как страна-председатель в Евросовете, Болгария настаивает на том, что необходимо «сохранить канал коммуникации с Россией».

В пятницу в Болгарии состоялось заседание совета безопасности государства по «делу Скрипаля». Напомним, ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке дипломатов РФ. Они аргументировали это тем, что Россия якобы причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. При этом доказательств участия России в этом инциденте нет.

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