Хуг объявил о планах ОБСЕ открыть патрульные базы в Донбассе

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Киев, 30 марта. Миссия ОБСЕ планирует организовать новые патрульные базы в Донбассе, об этом сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Александр Хуг сообщил о планах миссии ОБСЕ отрыть передовые патрульные базы в районах поблизости от линии фронта в Донбассе. В организации рассматривают Докучаевск как один из населенных пунктов, где будут базироваться патрули.

Он также добавил, что необходимо поставить патрули в Новоавзовске и Амвросиевке. Местные власти последних населенных пунктов пока не дали согласия на размещение миссии. Напомним, что ранее Хуг раскритиковал продвижение ВСУ в «серой зоне» Донбасса.

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