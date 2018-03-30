Молодой сосед жестоко убил пожилую парижанку, пережившую холокост

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Париж, 30 марта. Пожилая француженка Мирей Кноль, пережившая холокост, была жестоко убита своим молодым соседом и его бездомным подельником. Злоумышленники нанесли 85-летней парижанке 11 ударов ножом.

Как сообщает Washington Post, Кноль прожила во Франции почти всю свою жизнь. В возрасте девяти лет она была вынуждена бежать из страны из-за нацистов. С помощью родственника из Бразилии девочка перебралась в Канаду и избежала горькой участи, которая постигла 13 тысяч парижских евреев. Сразу же после окончания Второй мировой войны Кноль вернулась на родину. Она оставалась в Париже, даже когда ее дети и внуки уехали в Израиль.

Пожилая женщина страдала болезнью Паркинсона, однако продолжала вести активный образ жизни: посещала выставки, театры и рестораны. Она с радостью пускала к себе в дом 29-летнего соседа, которого знала еще ребенком. В день убийства Кноль по привычке впустила к себе молодого мужчину, который провел у нее в гостях почти весь день. Вечером он вместе с другом убил пожилую француженку и поджег ее квартиру.

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