СМИ узнали, почему генпрокурора Украины не пустили в США

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Киев, 30 марта. Украинского генпрокурора Юрия Луценко не пустили в США: в аэропорту Амстердама ему не дали совершить пересадку в самолет в Нью-Йорк из-за аннулированной американской визы. Об этом сообщают несколько источников издания «Страна.ua».

«Несколько источников «Страны» независимо друг от друга сообщили, что во вторник, 27 марта, в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры не дали сесть в самолет в Нью-Йорк, — говорится в сообщении издания. — Причиной якобы была аннулированная американская виза».

При этом внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов сообщил такую же информацию.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергла такую информацию. По ее словам, Луценко не собирался в командировку за океан, и визу ему не аннулировали.

Напомним, ранее известного украинского певца не пустили на гастроли в США.

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