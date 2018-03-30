Картина, коробка, картонка: американские дипломаты покидают генконсульство в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 марта. В пятницу утром петербуржцы стали свидетелями исхода американских дипломатов из здания на Фурштатской улице. В эти минуты сотрудники генконсульства загружают в машины многочисленные ящики, пакеты и коробки, передает корреспондент ФАН с места событий.

Несмотря на то, что особого интереса к происходящему выселению горожане не проявляют, не обошлось без единичных инцидентов. Так, один агрессивно настроенный прохожий швырнул в здание чашку кофе, после чего сразу же был задержан полицией.

О том, что генконсульство США в Петербурге будет закрыто, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, Россия вышлет 60 американских дипломатов. Министр подчеркнул, что эти меры стали ответом на антироссийские действия Вашингтона в связи с «делом Скрипаля».

Отметим, что дипмиссия США в Петербурге была открыта еще в 1780 году.





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