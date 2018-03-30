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ПРО США оказалась бессмысленной: военный эксперт оценил испытания ракеты «Сармат»
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    ПРО США оказалась бессмысленной: военный эксперт оценил испытания ракеты «Сармат»

    12:01  30 Марта 2018
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    ПРО США оказалась бессмысленной — военный эксперт об испытании ракеты «Сармат»

    Министерство обороны опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    На кадрах 23-секундного ролика был показан запуск ракеты с космодрома Плесецк. Это уже вторые бросковые испытания «Сармата». Первые прошли еще в декабре прошлого года.

    Превосходящий все мировые аналоги

    Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что успешный ход первых испытаний «Сармата» дает право говорить о том, что армия России в скором времени получит на вооружение не имеющий аналогов по мощи комплекс. Его заявленные характеристики говорят о том, что отечественная школа ракетостроения сохранила преемственность и вышла на новый уровень, создав превосходящий все мировые аналоги образец.

    «Вся прежняя логика действий США даже при вводе в строй одной этой ракеты без учета других образцов российского оружия оказывается сломанной. Вся выстраиваемая долгие годы система ПРО США оказывается бессмысленной, а ядерный арсенал американцев — устаревшим. Поэтому новая гонка вооружений, о которой Трамп говорил Путину во время телефонного разговора, если Вашингтон решится на нее, будет начинаться для США с позиции аутсайдера. Американцы серьезно отстают в ракетостроении, до сих пор закупая отечественные двигатели для космических полетов, что и была призвана исправить программа NASA по поддержке Илона Маска», — пояснил Сергей Простаков.

    ПРО США оказалась бессмысленной — военный эксперт об испытании ракеты «Сармат»

    Но, отметил эксперт, сейчас речь идет о том, что прежний предпочтительный для США сценарий с нанесением первого ядерного удара по России и нейтрализации ответного удара системой ПРО перестает быть рабочим. Иллюзия собственной безнаказанности, о которой так заботились в Вашингтоне при создании системы противоракетной обороны, теперь развеяна. Именно это является сейчас главным для осмысления нового стратегического баланса в мире.

    «Бросковые испытания «Сармата» — лишь начало пути по вводу ракеты на вооружение армии. Тем не менее они создают уверенность в том, что все слова российского руководства о новом оружии подкреплены делом, а вооруженные силы страны получат все необходимое для обеспечения ее безопасности. И, несмотря на экономическую мощь США и заявленную готовность президента Трампа к гонке вооружений, «Сармат» демонстрирует готовность России отвечать на подобные вызовы асимметрично, нейтрализуя их, какими бы грозными они ни выглядели», — резюмировал Сергей Простаков.

    Напомним, в начале марта президент Российской Федерации провел послание Федеральному собранию, в ходе которого представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сармат #армия
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