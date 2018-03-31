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События недели: дайджест главных новостей России
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    События недели: дайджест главных новостей России

    12:01  31 Марта 2018
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    Главной темой последних дней стал, безусловно, пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Подробнее о нем расскажем в отдельном материале на ФАН-ТВ. На фоне таких чудовищных событий сложно обращать внимание на что-то другое. Тем не менее, мы по традиции, подводим краткий итог уходящей недели в России.

    На месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» появится сквер, заявил мэр города Кемерово Илья Сердюк. По его словам, идею создания зеленой зоны в память о погибших поддерживает областной штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и жители города. Технические специалисты уже подготовили для местных властей заключение о том, что объект является аварийным и не подлежит эксплуатации. Это позволит обязать собственника снести данное сооружение.

    Гром грянул, мужики перекрестились. В ближайшее время закон «О пожарной безопасности» может претерпеть существенные изменения. В Госдуме заявили, что детские зоны в торгово-развлекательных центрах в будущем смогут размещаться только на первых этажах. По словам главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, вопрос об организации мероприятий для детей на последних этажах ТРЦ станет предметом серьезного разбирательства и обсуждения со специалистами.

    Вокзалы, аэропорты, учебные заведения и прочие общественные места оборудуют инновационными дефибрилляторами. Госдума предлагает ввести специальные курсы, на которых россиян обучат оказанию первой помощи. Инициаторы считают, что это необходимо, в первую очередь, для помощи людям с сердечными заболеваниями. Сегодня смертность от них является общемировой проблемой.

    События недели: дайджест главных новостей России

    В Волоколамске вводится режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время должен быть быть решена проблема мусорного полигона «Ядрово». Власти района заявляют о необходимости выделить на процедуру дополнительные средства, данный вопрос должен решиться на заседании областной комиссии. Напомним, 21 марта на полигоне произошел выброс свалочных газов, после чего многим жителям Волоколамска потребовалась медицинская помощь. А в минувший четверг горожане вышли на массовый митинг с требованием ликвидировать свалку.

    28% россиян поддержали жесткую позицию российского МИД в вопросе по «делу Скрипаля». Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, более половины наших соотечественников считают обвинения Лондона предвзятыми и безосновательными. Однако большинство — 59% — все же склоняются к тому, что переговоры в данной ситуации были бы намного полезнее, чем взаимные высылки дипломатов.

    В Министерстве иностранных дел тем временем произошли кадровые изменения. Владимир Путин назначил на пост заместителя главы ведомства (теперь уже бывшего) директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергея Вершинина. Соответствующий указ президент подписал 27 марта, с этого же дня документ вступил в силу.

    28 марта ушел из жизни народный артист России, певец и автор песен Олег Анофриев. Больше всего актер запомнился, как мастер озвучивания мультфильмов: «Сказка о Попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песенку», «В порту» и, конечно, «Бременские музыканты», в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Прощание с Олегом Анофриевым состоялось в пятницу, 30 марта. 

    События недели: дайджест главных новостей России

    А 26 марта в Москве на 62 году жизни скончался одиозный бизнесмен, создатель крупнейшей финансовой пирамиды Сергей Мавроди. Многие сайты международной сети «МММ» закрылись сразу после известия о том, что предприниматель находится в реанимации. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. В настоящий момент родственники покойного решают вопрос о месте, времени и формате проведения траурной церемонии.

    Новая форма не помогла. В двух контрольных товарищеских матчах сборная России проиграла дважды. Речь, разумеется, о футболе. 0:3 — счет по итогам встречи с Бразилией, чуть лучше завершилась игра с Францией, напомним, она состоялась 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». Единственный мяч в ворота соперника забил капитан нашей команды — Федор Смолов, голкипер Андрей Лунев был результативнее, он пропустил три. Обе команды вышли на поле с траурными повязками, игра началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово. До встречи на спортивной арене российские футболисты посетили Дворцовую площадь и возложили цветы к «народному мемориалу».

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #петербург #кемерово #чм-2018 #мавроди #волоколамск #анофриев
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