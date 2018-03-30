Ученые назвали самые опасные для здоровья фрукты

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Вашингтон, 30 марта. Международная группа ученых составил список опасных для человека продуктов, на первой строчке оказалась клубника.

Клубника является не только вкусной и полезной ягодой, но и может стать сосредоточием пестицидов, опасных для организма человека. Ученые проанализировали большой список фруктов и овощей, отметив самые вредные из них.

«В клубнике, которую можно купить даже в сертифицированных торговых точках, может быть много опасных пестицидов, что покупатель рискует здоровьем. Ядовитые химикаты могут накапливаться в человеческом организме и провоцировать массу самых серьезных заболеваний», — отмечается в исследовании.

Известно, что в картофеле, который растет в загрязненных пестицидами районах, намного меньше вредных веществ, чем в клубнике. Помимо ароматной ягоды пестициды накапливаются в персиках, сельдерее, шпинате, вишнях, грушах, яблоках, нектаринах и винограде. Ученые советуют покупать фрукты и овощи у проверенных продавцов, пишет Planet today.

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