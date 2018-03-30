Шестеро турецких военных убиты при нападении боевиков РПК
В закладки
Анкара, 30 марта. На юго-востоке Турции члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана напали на сотрудников сил безопасности.
Как сообщает турецкий телеканал NTV, в результате атаки погибли шесть силовиков. Они отвечали за охрану рабочих, прокладывавших автодорогу в сельской местности в провинции Сиирт.
Боевики, по-видимому, устроили засаду и, открыв огонь из стрелкового оружия, застали силовиков врасплох. Три сотрудника сил безопасности были ранены. В настоящее время в районе проводится операция по поиску нападавших.
Включить уведомления в Вк