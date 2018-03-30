Шестеро турецких военных убиты при нападении боевиков РПК

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Анкара, 30 марта. На юго-востоке Турции члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана напали на сотрудников сил безопасности.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, в результате атаки погибли шесть силовиков. Они отвечали за охрану рабочих, прокладывавших автодорогу в сельской местности в провинции Сиирт.

Боевики, по-видимому, устроили засаду и, открыв огонь из стрелкового оружия, застали силовиков врасплох. Три сотрудника сил безопасности были ранены. В настоящее время в районе проводится операция по поиску нападавших.

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