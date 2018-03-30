Пожар в Кемерово: новости о пропавших без вести, арест владелицы ТЦ, неожиданное развитие фейк-скандала

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Последние новости о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ходе расследования трагедии.

Трое без вести пропавших после пожара в Кемерово найдены живыми

Накануне официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о пожаре в Кемерово в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых.

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», передает «Газета.ru».

Как следует из информации, опубликованной на сайте администрации Кемерово, по состоянию на 15 часов 29 марта поступило 61 обращение о розыске людей после пожара в торговом центре. Тела 27 погибших опознаны, еще 34 человека считаются пропавшими, пока не будут получены результаты генетической экспертизы найденных останков.

СКР: ТЦ «Зимняя вишня» является самостроем

Здание торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово было возведено самовольно, без разрешения на строительство, сообщила в пятницу пресс-служба СКР.

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая не предприняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного ТРЦ, что привело к гибели 64 человек. Кроме того, СКР намерен проверить действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

Владелица торгового центра задержана

Юлия Богданова, генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня», задержана. В пятницу ей будет предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек.

По версии следствия, Богданова, будучи ответственной за пожарную безопасность ТЦ, неоднократно получала жалобы о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но ничего не предпринимала для их исправления, поскольку была заинтересована лишь в сдаче в аренду торговых площадей.

Напомним, к этому дню задержанных по делу «Зимней вишни», помимо Богдановой, пятеро. Это управляющая торговым центром Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник «Системного интегратора», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин, а также сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре Сергей Антюшин.

Развитие фейк-скандала

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал распространение в соцсетях информации о сотнях погибших при пожаре в Кемерово «недружественными шагами, вмешательством в наши внутренние дела, попыткой создать напряженность и реализовать технологии цветных революций».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что источники фейков о трагедии в Кемерово установлены.

«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — сказал представитель Кремля.

Между тем, в пятницу выяснилось, что брат украинского пранкера Евгения Вольнова, в отношении которого СКР возбудил уголовное дело из-за распространения им информации о сотнях жертв пожара в «Зимней вишне», подозревается в распространении детской порнографии.

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