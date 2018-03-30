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Пожар в Кемерово: новости о пропавших без вести, арест владелицы ТЦ, неожиданное развитие фейк-скандала
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    Пожар в Кемерово: новости о пропавших без вести, арест владелицы ТЦ, неожиданное развитие фейк-скандала

    12:06  30 Марта 2018
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    Пожар в Кемерово: новости о пропавших без вести, арест владелицы ТЦ, неожиданное развитие фейк-скандала

    Последние новости о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ходе расследования трагедии.

    Трое без вести пропавших после пожара в Кемерово найдены живыми

    Накануне официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в рамках расследования уголовного дела о пожаре в Кемерово в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых.

    Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», передает «Газета.ru».

    Как следует из информации, опубликованной на сайте администрации Кемерово, по состоянию на 15 часов 29 марта поступило 61 обращение о розыске людей после пожара в торговом центре. Тела 27 погибших опознаны, еще 34 человека считаются пропавшими, пока не будут получены результаты генетической экспертизы найденных останков.

    Пожар в Кемерово: новости о пропавших без вести, арест владелицы ТЦ, неожиданное развитие фейк-скандала

    СКР: ТЦ «Зимняя вишня» является самостроем

    Здание торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово было возведено самовольно, без разрешения на строительство, сообщила в пятницу пресс-служба СКР.

    Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая не предприняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного ТРЦ, что привело к гибели 64 человек. Кроме того, СКР намерен проверить действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

    Пожар в Кемерово: новости о пропавших без вести, арест владелицы ТЦ, неожиданное развитие фейк-скандала

    Владелица торгового центра задержана

    Юлия Богданова, генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТЦ «Зимняя вишня», задержана. В пятницу ей будет предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек.

    По версии следствия, Богданова, будучи ответственной за пожарную безопасность ТЦ, неоднократно получала жалобы о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но ничего не предпринимала для их исправления, поскольку была заинтересована лишь в сдаче в аренду торговых площадей.  

    Танзилия Комкова

    Напомним, к этому дню задержанных по делу «Зимней вишни», помимо Богдановой, пятеро. Это управляющая торговым центром Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник «Системного интегратора», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин, а также сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре Сергей Антюшин.

    Развитие фейк-скандала

    Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал распространение в соцсетях информации о сотнях погибших при пожаре в Кемерово «недружественными шагами, вмешательством в наши внутренние дела, попыткой создать напряженность и реализовать технологии цветных революций».

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что источники фейков о трагедии в Кемерово установлены.

    «Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — сказал представитель Кремля.

    Между тем, в пятницу выяснилось, что брат украинского пранкера Евгения Вольнова, в отношении которого СКР возбудил уголовное дело из-за распространения им информации о сотнях жертв пожара в «Зимней вишне», подозревается в распространении детской порнографии.

    Евгений Вольнов

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    Автор: Марина Степанова
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    #кемерово #тц зимняя вишня #пожар в кемерово
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