Более 700 человек эвакуировали из кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» при пожаре

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Кемерово, 30 марта. Более 700 человек были эвакуированы из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, после начала пожара в комплексе. Об этом сообщает МЧС России.

«В результате принятых мер более 700 человек были выведены из здания, с применением пожарных автолестниц, коленчатых автоподъемников, специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек» — сообщает ведомство.

Как стало известно, мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» проводил диагностику торгового центра. Полученные результаты были направлены во ВНИИ ГОЧС МЧС России для обработки данных и подготовки заключения. Специалисты очистили здание от мусора. Отмечается, что машины вывезли 1892 кубических метра мусора.

Напомним, что пожар в четырехэтажном здании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове случился в воскресенье, 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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