В Киеве призвали согласовать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс

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Киев, 30 марта. Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс необходимо напрямую согласовывать с главами Донецкой и Луганской народных республик.

Как передает Би-би-си, по словам Медведчука, Москва готова голосовать за миротворческую миссию только на условиях, определенных в представленной РФ резолюции Совбеза ООН.

Он уточнил, что РФ просит согласовывать любые изменения этих условий с главами республик Донбасса. При этом он подчеркнул, что является сторонником прямого диалога с Донецком и Луганском в вопросе введения миротворцев.

Напомним, Киев добивается введения миротворцев в Донбасс. Ранее в Госдуме рассказали, что ждет украинский проект резолюции по миротворцам в Донбассе.

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