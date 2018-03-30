«Порошенко от позора сам уйдет»: генерал ВСУ описал сценарий захвата Рады

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Киев, 30 марта. Украинские националисты без труда могут захватить Верховную раду и заставить депутатов и правительство самораспуститься, считает генерал ВСУ, бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук.

Такой сценарий он описал в эфире телеканала «Украина 112», комментируя захват праворадикальными организациями здания облгосадминистрации в Николаеве.

«В Николаеве как прорвались, и в Верховную Раду прорвутся. И зайдут, но уже с оружием. Стрелять не будут, просто с оружием. И подпишут и отставку правительства, и роспуск Верховной Рады. А президент [Петр Порошенко — прим. ФАН] от такого позора и сам уйдет», — предположил Кузьмук.

Он подчеркнул, что о планирующемся захвате гособладминистрации в Николаеве местные правоохранительные органы знали заранее. По словам политика, именно поэтому у здания еще до его захвата собрались сотрудники милиции и Национальной гвардии из Херсона и Одессы.

Напомним, в четверг украинцы собрались на митинг у здания администрации Николаева, требуя отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко, которого связывают с гибелью украинского военного летчика Владислава Волошина. Митингующим удалось прорвать кордон, войти в здание администрации и заставить депутатов подписать документы об отставке.

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